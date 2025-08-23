В Черноземье 24 августа будет дождливо, от +9°С до +21°С

В воскресенье, 24 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется пасмурная погода и осадки. Температура будет варьироваться от +9°С до +21°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и Курске в течение суток сухо и облачно: температура ночью составит +11°C, днем — +19-20°C.

В Воронеже ночью ожидается дождь — +11°C. Днем погода прояснится, температура поднимется до +21°C.

В Липецке будет переменная облачность, температура варьируется от +12°C до +21°C.

В Орле будет пасмурно, ночью — +9°С, днем потеплеет до +20°С.

В Тамбове ночью сильные осадки, до +14°С. Днем —+20°С.

Анна Швечикова