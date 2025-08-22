Задержанный по делу «Северных потоков» украинец отказался признать вину

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток», заявил на заседании суда по мере пресечения, что во время теракта находился на Украине, а в Италию приехал с целью навестить старшего сына, который учится в местном вузе.

Господин Кузнецов не признал вину по делу. Он потребовал перевести уголовные материалы на украинский язык и отказался от экстрадиции в Германию. Само заседание проходило в закрытом режиме. Подробности с него приводит агентство ANSA. На сегодняшнем заседании суда рассматривались вопросы законности процедур при задержании мужчины.

Сергей Кузнецов был задержан на итальянском курорте Римини ночью 21 августа, куда, по данным СМИ, он приехал отдыхать с семьей. Задержание проводилось по ордеру прокуратуры Германии. По версии следствия, он координировал подрыв «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Ему 49 лет. По данным WSJ, Сергей Кузнецов ранее работал в Службе безопасности Украины и служил в украинской армии.