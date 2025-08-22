Мэр Сергей Петрин принял участие в праздновании Дня государственного флага

В Воронеже главные торжества по случаю Дня государственного флага прошли на дамбе Чернавского моста, где горожане развернули триколор длиной 100 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Воронежа Фото: мэрия Воронежа

В праздновании приняли участие губернатор Александр Гусев, главный федеральный инспектор по Воронежской области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО Сергей Петряшов, заместитель губернатора Дмитрий Маслов, председатель областной думы Владимир Нетесов, глава города Сергей Петрин, представители областного и городского парламентов, силовых структур, ветеранских и общественных организаций.

Церемонию открыл мужской хор воронежской филармонии — под живое исполнение гимна был тожественно поднят государственный флаг.

Фото: мэрия Воронежа

Перед горожанами выступили ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Николай Борисов и участник специальной военной операции, военный преподаватель Владимир Евсюков.

«Наш флаг — это символ национальной гордости и нашего единства. Триколор олицетворяет не только наше славное прошлое, но и сегодняшние решения, принятые во благо Родины, за право на самостоятельный путь»,— подчеркнул Владимир Владимирович.

Затем выступали руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Алексей Малетин, руководитель штаба регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» Денис Сабынин, председатель Молодежного парламента Воронежской области Константин Пилипенко. Они поздравили горожан с народным праздником, отметив, что флаг объединяет нас общими ценностями, совместными победами и достижениями.

Когда завершилась торжественная часть, мэр Сергей Петрин вместе с представителями молодежных организаций развернул гигантский флаг. Глава Воронежа подчеркнул, что, объединяясь вокруг главного государственного символа, граждане страны демонстрируют единство и преемственность поколений.

Фото: мэрия Воронежа

«Считаю, что такие мероприятия очень важны. Они способствуют диалогу между подрастающим и старшим поколениями. В эти моменты особенно ощущается дух патриотизма и гордость за величие нашей страны. Пусть поднятый флаг государства мирно и гордо реет, вдохновляя нас на процветание и продолжение дел предков. С праздником!»— поздравил горожан Сергей Петрин.