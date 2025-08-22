В Тюмени экс-главу центра занятости осудили за незаконные премии

Ленинский районный суд Тюмени признал виновной в превышении должностных полномочий экс-руководителя центра занятости населения Оксану Астафьеву. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным следствия, с мая по ноябрь 2022 года Оксана Астафьева незаконно выплачивала премии заместителям директора и главному бухгалтеру, которые находились в ее подчинении, с целью получения от них части денежных средств.

«В результате действий Астафьевой бюджету Тюменской области был причинен материальный ущерб на сумму 1 583 500 рублей 66 копеек»,— говорится в сообщении.

Подсудимая вину не признала. Она заявила, что брала деньги в долг у сотрудников и возвращала, ссылаясь на тяжелое материальное положение в связи с ипотекой.

Суд назначил Астафьевой три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также обязал возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Осужденная обжаловала приговор, однако Тюменский областной суд оставил решение без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Полина Бабинцева