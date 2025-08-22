Глава Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров «Домодедово»

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово», сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о «Домодедово Эрфилд». Дмитрий Ядров был избран председателем на первом заседании нового состава совета директоров компании, которое прошло 22 августа.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе Росавиации, решение совета директоров «демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России». Перед советом директоров стоят цели финансового оздоровления аэропорта, повышения эффективности его работы, роста значимости для российской авиации.

17 июня Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства управляющую компанию «Домодедово» (ООО «ДМЕ холдинг»). По версии надзора, бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, в нарушение закона распоряжались активами предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.