В Бирском районе Башкирии столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб

Сегодня около 18:00 на 100 км автодороги Уфа — Бирск — Янаул произошла авария с участием четырех автомобилей, в которой погиб один человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

По предварительным данным, водитель грузовика Shacman, чтобы избежать столкновения со стоящим на перекрестке автомобилем УАЗ «Патриот», выехал на встречную полосу, где врезался в Skoda Octavia. От удара Skoda улетела в кювет и опрокинулась. УАЗ после столкновения с грузовиком врезался в стоящую впереди Kia Rio.

В результате аварии водитель Skoda скончался от травм. Остальных пострадавших осматривают медработники.

Майя Иванова