«Китайцы» разогнали перепродажи

Россияне активно продают премиальные китайские авто. За год количество таких объявлений увеличилось в три раза, причем чаще всего возраст моделей не превышает двух лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру». Больше всего выросло число желающих продать автомобили Lixiang. Также значительное увеличение объявлений аналитики фиксируют в премиальных линейках брендов Tank, Zeekr и Voyah, который специализируется на гибридах и электромобилях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во многом тренд объясняется завышенными ожиданиями россиян при покупке китайских машин, говорит независимый автоэксперт Олег Мосеев: «Во-первых, это эффект низкой базы. Китайских машин на вторичном рынке существенно меньше в любом сегменте, в премиум тоже. Во-вторых, это касается не только китайского премиума, но и массовых брендов: значительное число людей продают машину младше трех лет. Кто-то был уверен, что это абсолютная замена немецкому премиуму и, разочаровавшись, продает и ищет альтернативу либо на вторичном рынке, либо готов переплачивать и покупать автомобили, которые везут альтернативными способами. Плюс там есть электрический сегмент, где многие покупали поиграться, поняли, что не стоит того, чтобы иметь ее в гараже.

Я вижу статистику по перепродаже автомобилей в течение первого и второго года владения, там порядка 10% в массовом сегменте и 12-14% — в премиальном.

Можно только догадываться, что это связано с тем, что год-два назад люди на ажиотаже покупали машины, не совсем осознавая, что конкретно им нужно.

Спрос на подержанные премиальные китайские машины тоже высокий: по данным агентства «Автостат Инфо», за первое полугодие число сделок на вторичном рынке выросло на 86%. Как выяснил “Ъ FM”, такие автомобили в последнее время стали активно закупать таксопарки и консьерж-компании для обслуживания VIP-клиентов. Впрочем, выгодно продать подержанную китайскую машину очень трудно, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «У нас массовые продажи китайских автомобилей начались в 2022 году. Фактически основной ажиотаж пришелся на 2023-й. Люди, которые покупают относительно дорогие автомобили, привыкли менять их довольно часто. Просто потому, что надо купить что-то другое.

Есть люди (их меньшее количество), которые разочаровались в какой-то машине и покупают другую. И третья когорта людей — те, которым это просто не по карману. Они попытались зацепиться за китайский премиум, когда были возможности. Сейчас не у всех все хорошо с экономикой. Но в основном это все-таки люди, которые не покупают машины на много лет.

Все-таки китайские автомобили, в том числе премиальные, дешевеют довольно быстро. В среднем они не отличаются, к сожалению, какой-то жизнестойкостью. Потому что потеря товарного вида тоже важна, износ моторов и коробок. Если человек за три года наездил 150–180 тыс. км, то машину уже тяжело продать. Все зависит от бренда и состояния. За три года премиальный китайский автомобиль может подешеветь на 40-50% и даже больше. Если машину покупали, условно, за 7-8 млн руб., то через три года продать ее за 4 млн руб. практически нереально».

По данным «Автостата», средний срок владения легковым автомобилем в России в последние годы растет, в 2024-м он составил семь лет и три месяца.

Ульяна Горелова