Генпрокурор Игорь Краснов получил звание заслуженного юриста России
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» генеральному прокурору Игорю Краснову. Это следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовых актов.
Игорь Краснов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Игорь Краснов начал работать в органах прокуратуры с 1997 года: тогда он был следователем прокуратуры Холмогорского района Архангельской области. С 2006 года он работал следователем центрального аппарата Генпрокуратуры, а через год перешел в СКР (тогда он входил в структуру надзорного ведомства).
Пост генерального прокурора господин Краснов получил в январе 2020 года, а 3 февраля вошел в Совет безопасности России. Тогда же ему присвоили высший чин в органах прокуратуры — действительный государственный советник юстиции. Имеет звание генерал-лейтенанта юстиции.