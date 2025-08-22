В Уфе прошла летняя спартакиада энергетиков РБ

На уфимском стадионе «Динамо» завершилась летняя спартакиада энергетиков РБ. В общекомандном первенстве пьедестал почета разделили представители генерации.

Старт мужского кросса.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Во многих дисциплинах спортсмены сетевых предприятий АО «БЭСК» также удостоились призовых медалей. Среди легкоатлетов самыми быстрыми оказались Роман Жуков из ИАП ООО «Башкирэнерго» и Елена Кашуба из ПО «ЦЭС». В мужском дартсе «золото» у Юрия Горшенина из ПО «УГЭС». В мини-футболе победу праздновали футболисты ПО «ЦЭС», а ПО «КЭС» заняло третье место.

«Серебрянные» медали сетевики завоевали в смешанной эстафете, командном дартсе. В личном зачете у АО «БЭСК» легкоатлетов в различных возрастных категориях также немало призовых медалей.

ООО «Башкирэнерго»