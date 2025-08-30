Разделяй и властвуй

Среди многочисленных случаев в истории, когда территории провозглашали независимость или переходили от одного государства другому, встречаются очень разные примеры. Например, классические завоевания с подписанием мирных договоров о передаче территорий победителю. Или распад империй на несколько независимых государств. Или даже раздел страны между соседями.

Как договаривались после Северной войны

Даже для своего богатого на вооруженные конфликты времени Северная война была очень долгой — она длилась 21 год (с 1700 по 1721 год) — и очень тяжелой для обоих основных участников. Об основных участниках все знают — это Россия и Швеция, однако на разных этапах в войне участвовали почти все страны Северной Европы и не только: Англия, Голландия, Османская империя, Речь Посполитая, некоторые германские государства и др.

На протяжении второй половины XVII века, после Тридцатилетней войны, Швеция была одной из ведущих империй Европы, контролировавшей значительную часть побережья Балтийского моря. Сначала Северная война шла для Швеции весьма успешно, однако заканчивала она ее, находясь в глубоком кризисе и потеряв многие территории.

Первый мирный договор был подписан в 1719 году. Это Стокгольмский договор Швеции с курфюршеством Ганновер, получившим контроль над герцогством Бремен-Ферден на севере Германии. В 1720-м был заключен еще один Стокгольмский договор — на этот раз с Пруссией, которой перешла часть Шведской Померании и несколько городов на севере современной Польши. В том же 1720-м Швеция заключила Фредериксборгский договор с тогдашним Датско-Норвежским государством. Оно получало существенную компенсацию за ущерб в ходе войны — 600 тыс. риксдалеров, а вот территориальные приобретения были не слишком значительными — только часть герцогства Шлезвиг.

Наконец 30 августа 1721 года был подписан Ништадтский мирный договор между Россией и Швецией.

По нему Россия официально присоединяла значительную часть занятых ею во время войны территорий — Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ревелем (сейчас Таллин), Ингерманландию, на территории которой к тому времени уже был построен Санкт-Петербург, Карелию с Выборгом и некоторые другие земли. При этом часть территории, занятой во время войны, Россия вернула Швеции. Прежде всего это касается основной части Финляндии, которая тогда принадлежала Швеции и которую с 1713 года контролировали российские войска. Кроме того, Россия выплатила Швеции компенсацию в 2 млн талеров за изъятые земли.

Для Швеции Северная война стала завершением периода ее истории, когда она была одной из могущественных империй Европы. После войны в стране началась так называемая «эра свободы», когда власть короля была урезана, а влияние парламента-риксдага, в котором были представлены высшие сословия, выросло. При этом нельзя сказать, что в Швеции совсем уж не было реваншистских настроений — стремление вернуть часть потерянных территорий было основной причиной русско-шведских войн 1741–43 и 1788–1790 годов, закончившихся для Швеции ничем.

Многочисленные разделы Польши

Разделы Польши — едва ли не уникальный пример в европейской истории последних нескольких веков, когда крупное государство не просто распалось из-за внутренних противоречий и внешних конфликтов, а его разделили соседи. С середины XVIII века за влияние на Речь Посполитую — так тогда называлась Польша — конкурировало несколько крупных европейских держав, прежде всего Россия, Франция, Пруссия и Австрия. Во время выборов польских королей — в Польше была необычная для своего времени выборная монархия с большими полномочиями сейма — все стороны старались посадить на престол своего ставленника.

Первым о возможности отделения от Польши некоторых земель заговорил король Пруссии Фридрих II.

Именно по его инициативе в 1772 году Пруссия, Австрия и Россия после долгих переговоров решили, что Пруссия получит Поморье и часть Великой Польши, Австрия — Галицию, а Россия — Западную Белоруссию. Объединенные силы трех стран сначала заняли эти территории, а потом и Варшаву, заставив сейм ратифицировать раздел.

Второй раздел происходил уже в совершенно других условиях — в 1789 году во Франции началась революция, ее идеи распространялись по Европе, что вызывало беспокойство у монархий. Влияние революции сказалось и в Польше — там была принята конституция, укреплявшая власть короля, отменявшая многие сословные привилегия и в целом снижавшая влияние дворянства, при этом она вводила в сейм представителей богатой, но не знатной буржуазии.

В Польше возникли две партии — за и против новой конституции, и этим конфликтом воспользовались Пруссия и Россия, чтобы снова разделить страну. В 1793 году Россия получила Правобережную Украину и центральную Белоруссию, а Пруссия — еще одну часть Великой Польши, а также Гданьск и Торунь. Даже в сравнении с урезанной территорией после первого раздела Польша уменьшилась более чем вдвое, и страна полностью попала в зависимость от России и Пруссии. В том же 1793-м прошел Гродненский сейм — последний в истории Речи Посполитой, депутаты которого ратифицировали новый раздел.

Однако с разделом согласились не все — и в стране началось мощное национально-освободительное движение. Его к 1795 году подавила русская армия во главе с Александром Суворовым, и в том же году остатки Польши окончательно разделили.

По итогам трех разделов Россия получила 62% территории изначальной Речи Посполитой, Пруссия — 20%, а Австрия — 18%.

На короткое время польское государство было восстановлено во время наполеоновских войн — с 1807 по 1813 год под контролем Франции существовало Варшавское герцогство. Однако по итогам Венского конгресса в 1815 году его снова разделили, что иногда называют четвертым разделом Польши. На большей части ее территории было создано Царство Польское, отошедшее к России, остальную часть поделили Пруссия и Австрия. И, несмотря на активную национально-освободительную борьбу в течение XIX века, Польша обрела независимость лишь в 1918 году.

Шлезвиг и Гольштейн

В XIX веке многие международные противоречия называли «вопросами» — самым известным был Восточный вопрос вокруг судьбы Османской империи. Еще одним вопросом был Шлезвиг-Гольштейнский — он касался судьбы герцогств Шлезвига и Гольштейна, расположенных на юге полуострова Ютландия, а также небольшого герцогства Саксен-Лауэнбург по соседству с ними. На протяжении многих веков эти герцогства были связаны с Данией, при этом сохраняя автономию, а в случае Гольштейна — и входя в такое рыхлое образование, как Священная Римская империя германской нации.

В XIX веке, после роспуска этой империи и с возникновением во многих странах националистических настроений, Дания стала пытаться все активнее встроить герцогства в свою административную структуру, сделав обычными частями страны. Одновременно с этим все больший интерес к ним стал проявлять Германских союз — объединение германских королевств и княжеств, где самое большое влияние имела Пруссия, вокруг которой чуть позже объединится Германия. Тем более что Гольштейн в 1815 году, продолжая подчиняться Дании, вошел в Германский союз. Интерес нарождающейся Германии к герцогствам был связан с тем, что население Гольштейна и южной части Шлезвига было немецкоязычным и имело тесные связи с другими частями Германского союза.

Все это после долгих дипломатических противостояний, династических споров, восстаний местного населения и военных действий привело к датско-австро-прусской войне. В феврале 1864 года прусско-австрийские войска вошли в Шлезвиг и за несколько месяцев разбили датскую армию. Уже в мае начались переговоры в Лондоне, на них помимо участников войны присутствовали представители Великобритании, Франции и России. Тогда договориться не удалось, и война продолжилась. Наконец в июле датчане согласились заключить перемирие.

30 октября в Вене был подписан договор, в соответствии с которым Дания передала права на Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург Пруссии и Австрии.

в Вене был подписан договор, в соответствии с которым Дания передала права на Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург Пруссии и Австрии. А в следующем, 1865 году победители подписали Гаштейнскую конвенцию, по которой Шлезвиг и Лауэнбург перешли под контроль Пруссии, а Гольштейн — Австрии. Правда, последнее ненадолго.

победители подписали Гаштейнскую конвенцию, по которой Шлезвиг и Лауэнбург перешли под контроль Пруссии, а Гольштейн — Австрии. Правда, последнее ненадолго. Уже в 1866-м в ходе войны на этот раз Пруссии (и ряда других стран) с Австрией последняя утратила права на Гольштейн, который перешел к Пруссии. В итоге Шлезвиг-Гольштейн стал провинцией в составе Пруссии.

Что касается Дании, то, как пишут некоторые историки, потеря этих территорий надолго стала для страны национальной травмой. Об этой войне и ее последствиях в стране писали книги и картины, а уже в 2014 году сняли популярный сериал, который назывался просто «1864». Утрата Шлезвига, Гольштейна и Лауэнбурга означала сокращение территории и населения Дании примерно на 40%. Некоторый реванш страна получила после Первой мировой войны. По условиям Версальского мира северная часть Шлезвига, населенная в основном датчанами, после проведенного в 1920 году плебисцита снова перешла к Дании.

Самая кровавая война Латинской Америки

В России, да и в целом в Европе, мало кто, кроме специалистов, вообще слышал о Парагвайской войне 1864–79 годов. Меж тем в Парагвае ее до сих пор называют «Великой войной». Она считается самой кровавой войной в истории Латинской Америки.

В середине XIX века Парагвай отличался от соседних государств (можно сказать, предвосхищая будущее региона) — в нем была установлена фактически наследственная диктатура, направленная, как пишут многие историки, с одной стороны, на модернизацию этой весьма бедной страны, а с другой — на крайнюю автаркию и протекционизм. При этом к Парагваю были серьезные территориальные претензии сразу у двух крупных соседей — Бразилии и Аргентины.

В таких условиях вести активную внешнюю политику вряд ли было хорошим выбором, так что, когда в 1864 году Парагвай вслед за другими соседями вмешался в гражданскую войну в Уругвае, это стало поводом для объявления ему войны Бразилией и Аргентиной.

Парагваю пришлось сражаться с Тройственным союзом (к этим двум странам присоединился и Уругвай), который намного превосходил его по мощи.

Хотя первые годы войны были для Парагвая сравнительно удачными, к 1870-му он был наголову разгромлен: большую часть страны, включая столицу Асунсьон, оккупировали войска противников, а президент Франсиско Лопес бежал и был убит.

Но Парагвай не сдавался — на смену регулярным военным действиям пришла не менее кровавая партизанская война/герилья. А параллельно с этим шли мирные переговоры. В 1872 году был заключен мирный договор с Бразилией — она получила все желанные территории на севере страны. Бразильские и аргентинские войска оставались в Парагвае до 1876-го. В том же году был заключен и договор с Аргентиной, правда, она получила далеко не все, на что претендовала. Между ней и Парагваем остались территориальные споры, которые через пару лет разрешил президент США Ратерфорд Хейс, выбранный третейским судьей,— он решил их в пользу Парагвая.

Тем не менее после этой войны Парагвай потерял почти половину своей территории. Еще более разрушительными были другие потери: население страны сократилось вдвое, с 525 тыс. до 221 тыс. По некоторым подсчетам, за время войны погибло до 90% парагвайских мужчин — их осталось лишь 28 тыс. Эта война считается самой кровавой в современной истории по соотношению числа погибших к общей численности населения. Для Парагвая война и потеря территорий стали национальной трагедией, а книги и другие произведения, посвященные ей, появлялись и в других странах региона. Победители наложили на Парагвай огромные репарации, правда, они так и не были выплачены до конца, Бразилия отказалась от остатков суммы лишь в 1943 году.

Распад Австро-Венгрии

Развал Австро-Венгрии остается одним из самых громких в современной истории случаем распада крупной континентальной империи по итогам войны, хотя параллельно шедший распад Османской империи может с ней в этом соперничать. Ситуация в Австро-Венгрии была сложной уже в начале XX века, но непосредственной причиной распада стала все-таки Первая мировая война, которая, как известно, была запущена выстрелом в Сараево, и ультиматумом, который Австро-Венгрия предъявила Сербии.

Воевала в Первую мировую Австро-Венгрия довольно неудачно, но дело было не столько в самих боевых действиях. Война обострила все проблемы, которые накопились за предшествующие десятилетия, и принесла новые. Это и серьезный экономический кризис, и падение престижа монархии, и подъем национальных движений многочисленных народов, входивших в империю. Национальные движения вдохновлялись и внутренними причинами, и речами тогдашнего президента США Вудро Вильсоном с его «14 пунктами» и намеками на возможность самоопределения народов, и только что появившейся Советской Россией, которая тогда воспринималась многими как пример для подражания.

12 ноября 1918-го последний император Австро-Венгрии Карл I снял с себя полномочия. На протяжении 1918 и 1919 годов бывшая империя быстро развалилась.

последний император Австро-Венгрии Карл I снял с себя полномочия. На протяжении 1918 и 1919 годов бывшая империя быстро развалилась. 17 октября 1918-го Венгрия, которая наряду с Австрией составляла ядро дуалистической монархии, объявила о независимости.

Венгрия, которая наряду с Австрией составляла ядро дуалистической монархии, объявила о независимости. 19 октября была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика, а 28 октября — независимость Чехословакии.

На следующий день о независимости от бывшей империи объявило несколько южнославянских народов, через несколько дней объединившихся с Сербией в Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС).

Помимо крупных государств о независимости тогда объявляли и крошечные объединения, вскоре прекратившие существование: от Тарнобжегской республики в Галиции, которая через несколько месяцев была занята Польшей, до Республики Фиуме, провозглашенной итальянским поэтом Габриеле д’Аннунцио в хорватской Риеке и просуществовавшей чуть больше года.

Многочисленные территориальные изменения были зафиксированы в двух договорах: в Сен-Жерменском, заключенном странами Антанты с Австрийской республикой 10 сентября 1919 года, и Трианонском — с Венгрией 4 июня 1920-го. Австрия подтвердила независимость Венгрии и Чехословакии, а также многочисленные территориальные уступки соседям, в том числе Италии, Польше и КСХС. Венгрия тоже пошла на значительные территориальные уступки, прежде всего в пользу Румынии и того же КСХС.

По итогам этих договоров Австрия потеряла примерно 70% территории (без учета Венгрии).

Интересно, что наиболее сильный реваншизм из-за потери территорий возник даже не в Австрии, а в Венгрии, потерявшей по Трианонскому договору 72% территории. В том же 1920 году реальным правителем Венгрии стал адмирал Миклош Хорти. Все правление его правого режима прошло под лозунгами скорби по потерянным землям — «Нет, нет, никогда!» и «Верните все». В знак траура из-за потери земель флаги в Венгрии были всегда спущены до 1938 года. В конце концов болезненный реваншизм привел режим Хорти к союзу с нацистской Германией.

Как из Пакистана появился Бангладеш

В 1947 году Британская Индия была разделена на два независимых государства — Индию и Пакистан. Этот процесс сопровождался кровопролитной Первой индо-пакистанской войной и массовой миграцией, когда миллионы людей переходили из одной новой страны в другую. Однако на этом размежевание на завершилось.

По итогам раздела Пакистан состоял из двух частей, между которыми находилась Индия,— Западного Пакистана (собственно нынешний Пакистан) и Восточного Пакистана (теперь это Бангладеш). Раздел проходил по принципу религиозной принадлежности — жителей двух частей тогдашнего Пакистана объединяло в основном лишь то, что и те, и другие были мусульманами. Они говорили на разных языках — урду на западе и бенгали на востоке. Как и в случае со многими национальными движениями, языковой вопрос стал одним из ключевых. Жители Восточного Пакистана регулярно устраивали демонстрации, требуя признать равноправие своего языка. Многие критиковали центральное правительство и за то, что в их регион вкладывается намного меньше средств, чем в собственно Пакистан.

Местные националистические движения усиливались, довольно быстро дошло до требований не просто признания языка, но и полной независимости.

Пакистан ответил на этой военной операцией «Прожектор», начавшейся 25 марта 1971 года. Пакистанские военные массово убивали местных политических активистов, преподавателей и в целом вели операцию очень жестоко. Вскоре после начала операции в будущем Бангладеш была создана повстанческая армия, в нее в числе прочих вошли многие местные военные и полицейские.

Довольно скоро в гражданскую войну вмешалась Индия — так началась Третья индо-пакистанская война. Поддерживал восставших и СССР, правда, лишь заявлениями на международной арене. Повстанцы при поддержке индийской армии довольно быстро разбили пакистанские вооруженные силы. 16 декабря того же 1971 года Пакистан подписал акт о капитуляции — так Бангладеш стал независимым.

По разным подсчетам, в этой войне погибло от 300 тыс. до 3 млн человек, миллионы людей покинули свои дома. С потерей Бангладеш территория Пакистана уменьшилась примерно на 15% (а население — почти на 55%, так как Бангладеш — один самых густонаселенных регионов мира).