В Крыму задержали татарстанцев, организовавших сеть мошенников

Сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали в Крыму сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами для мошеннических звонков россиянам. Два организатора из Татарстана получали $600 еженедельно от украинских кураторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Задержанные мужчины 1988 и 2005 годов рождения арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, покупали сим-карты и ежедневно их меняли. При обысках изъяли три 32-портовых сим-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь телефонов и более 800 сим-карт различных операторов.

По версии правоохранителей, мошенники звонили россиянам, представлялись операторами связи и предлагали продлить договор. Обманным путем они узнавали коды доступа к «Госуслугам», оформляли микрокредиты на имя жертвы, а затем требовали перевести деньги на «безопасные счета» для возврата займа.

Установлены и другие участники схемы, включая двух подростков 15 и 17 лет. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к сотрудничеству с украинскими кол-центрами.

Анар Зейналов