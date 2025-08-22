Нововоронеж выиграл 92 миллиона рублей на реконструкцию сквера «30 лет Победы»

20–21 августа в Казани состоялся всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», в рамках которого прошла церемония награждения победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В их число вошел проект по реконструкции нововоронежского сквера «30 лет Победы».

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Сквер в центре города, — одно из любимых мест горожан, выбранное самими нововоронежцами на голосовании в 2024 году. Проект подготовлен администрацией совместно с архитектурным бюро М4 – автором всех успешных заявок города. Его концепция вдохновлена образом воды и центрального фонтана, который станет символом обновлённого пространства.

«Чтобы город по-настоящему нравился своим жителям, особенно молодежи, важно создавать в нем комфортную и современную среду. Мы делаем Нововоронеж идеальным домом для молодых семей: строим спортивные площадки, обновляем парки, ремонтируем школы и детсады. И самое главное — горожане активно поддерживают эти перемены, участвуя в голосованиях. Будущее Нововоронежа распланировано на годы вперед, поскольку планируется строительство энергоблока №8. Мы продолжаем развитие и преображение города», — подчеркнул заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава городского округа Нововоронеж Николай Нетяга.

Важно, что такие проекты — не разрозненные инициативы, а часть большой стратегии. Уже сейчас они становятся практической реализацией мастер-плана развития Нововоронежа, который находится в разработке. Это означает, что каждое новое общественное пространство вписывается в единую продуманную концепцию будущего города.

В проект реконструкции входят обновление инфраструктуры, создание интерактивных зон и площадок для мероприятий, установка современного освещения, систем видеонаблюдения и новых мест для отдыха. В сквере появятся детские и спортивные зоны, а также площадки для культурных событий. Завершить работы планируется в 2026 году.

Нововоронеж уже в пятый раз становится победителем конкурса Минстроя России. Каждая победа дополняет общую стратегию: за несколько лет городу удалось привлечь около 440 миллионов рублей федеральных средств, и все они направлены на проекты, согласованные с будущим мастер-планом. Благодаря этому появились «МЕГАдвор», игровой комплекс на городской набережной, «НОВОпарк», а также продолжается благоустройство центральной площади.