В Среднее Поволжье возвращается жара

В выходные центральные и восточные районы Среднего Поволжья ждут жаркие дни благодаря антициклону. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По прогнозу синоптиков днем 23 и 24 августа местами по региону ожидается жаркая погода с температурами местами до +32°C. Однако с запада к правобережным районам Волги подойдут фронтальные разделы циклона, которые принесут грозы и дожди разной интенсивности, а также сильный ветер.

К началу следующей недели влияние этих фронтов распространится на весь регион. Жаркая погода сменится прохладной, что принесет облегчение от аномальной жары.

Андрей Сазонов