Администрация MusicHall27 сообщила, что ресторан продолжает работу

Администрация музыкального ресторана MusicHall27 сообщила в соцсетях о том, что «продолжает свою работу в обычном режиме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Василий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера Кировский райсуд Уфы принял решение о приостановке деятельности ресторана на 20 суток из-за нарушения требований пожарной безопасности. «20 августа 2025 года индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности в помещении ресторана»,— поясняла пресс-служба суда.

В MusicHall27 отметили, что «в этом году мы проводили масштабные работы по модернизации систем противопожарной безопасности». «Установили новое оборудование (фактически собрали вторую систему). Все работы были завершены. На момент судебного разбирательства не было готово заключение лаборатории (сейчас оно есть),— сообщили в ресторане. — Суд вынес запрет в отношении одного из собственников помещения. ООО «27», осуществляющее деятельность по управлению MusicHall27 запрета не получало».

Олег Вахитов