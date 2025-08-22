Полиция изъяла 16 кг наркотика из лаборатории в Нижнем Новгороде

Полиция и УФСБ пресекли деятельность нарколаборатории на улице Сигнальной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Силовики изъяли 16,5 кг синтетического наркотика, компоненты и оборудование для синтеза, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предполагаемым организатором лаборатории следствие считает 30-летнего местного жителя. Производство наркотика фигурант с подельником организовали в гараже частного сектора. Оптовые партии запрещенного вещества они сбывали в Московской области. Один из сообщников отвечал за производство, другой – за сбыт.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Они арестованы, им может грозить выше 18 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев