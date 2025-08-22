«Алые паруса», «Любовь и голуби» и «Романтика Осени»

В ближайшую неделю в Уфе состоятся выступления Лейды Галиевой, Ильшата Яппарова, GONE.Fludd, а также Госоркестра Башкирии. В театрах можно будет посмотреть «Алые паруса», «Любовь и голуби», «Фабричную девчонку» и «Луну и листопад». В городских киноетрах несколько премьер: «Дети-шпионы», «Геля», «Диспетчер», «Побег из зоопарка» и «Она сказала "Да!"».

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Госоркестр Башкирии на фестивале "Романтика осени" в 2024 году

Концерты

28 августа на палубе теплохода «Чайка» состоится вечеринка «Кичке саяхат». Для гостей выступят певцы Ильшат Яппаров, Ильнар Гильманшин и Лейда Галиева.

29 августа в «Арт квадрате» выступит российский рэп-исполнитель GONE.Fludd (Александр Смирнов). Артист начал сольную карьеру в 2012 году, выпустив пять студийных альбомов и семь EP. В Уфу GONE.Fludd приедет в рамках своего тура 4ever Summer.

Спектакли

23 августа Свердловский театр музыкальной комедии на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета покажет спектакль «Любовь и голуби». В центре сюжета — всем известная история неудачного курортного романа Василия Кузякина, которая завершилась возвращением «блудного мужа» и романтическим воссоединением с женой Надеждой. Драматург Владимир Гуркин написал пьесу в 1981 году на основании личных наблюдений: подобная история произошла в его родном селе. В ролях: Александр Копылов, Ирина Гриневич, Евгений Елпашев, Александр Мезюха, Светлана Кадочникова, Татьяна Мокроусова и другие.

26 августа на сцене Русского драматического театра выступит «Фабричная девчонка». Небольшая комнатка в рабочем общежитии. Молодые, непохожие друг на друга девчонки, каждая по-своему ищет в жизни счастье. Для кого-то оно в удачном замужестве, для кого-то в переезде за границу. Непокорная Женька Шульженко, вопреки всему идущая против течения, отстаивает свою правду и право быть собой.

27 августа в Русском драматическом театре покажут спектакль «Луна и листопад» по мотивам произведения Мустая Карима «Помилование». «Как лунный листопад обрушилась любовь на Любомира Зуха, который в тот же час услышал голос, неведомо куда его зовущий. Образ красавицы, волшебницы Марии Терезы, как луна, стал преследовать его. Околдовал, заворожил… Пришла любовь!» — говорится в аннотации к спектаклю. В ролях: Григорий Николаев, Николай Рихтер, Дарья Толканева, Антон Болдырев, Олег Шумилов, Валентина Гринькова.

28 августа в Башкирском государственном театре оперы и балета взовьются «Алые паруса». «Алые паруса» — романтичная повесть о том, как несмотря на тяжелую жизнь, полную горя, можно не переставать верить в мечту, которая обязательно сбудется. Театр-постановщик: Свердловский театр музыкальной комедии. В ролях: Светлана Бережная, Александр Копылов, Мария Виненкова, Евгений Толстов, Олег Прохоров и другие.

Мероприятия

23 и 24 августа на Советской площади пройдет III Фестиваль классической музыки «Романтика Осени». В этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы. Перед зрителями выступят Госоркестр республики под управлением Дмитрия Крюкова, хор Башкирского государственного академического театра оперы и балета и Государственной академической хоровой капеллы. В концерте прозвучат песни военных лет и шедевры русской и башкирской классической музыки.

24 августа на футбольном поле стадиона «Динамо» состоится «День медитации Relax FM». В программе мероприятия — занятия йогой, медитация, розыгрыши призов.

28 августа в «Артерии» пройдет «Кинолекторий», в рамках которого участники вместе с кинокритиком Сергеем Бархатовым посмотрят и обсудят мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Актер Дмитрий Нагиев

Кино

В кинотеатрах Уфы стартуют несколько кинопремьер.

Комедия «Дети-шпионы». Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец. В ролях: Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, София Каштанова, Игорь Жижикин и другие.

Комедия «Геля». Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней со дня на день ждут рождения ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон «Гелендвагена» (или просто «Гели»). И ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть к родам. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. В ролях: Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов и другие.

Боевик «Диспетчер». Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых. В ролях: Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд и другие.

Семейный фильм «Побег из зоопарка». Обезьянка Чи-Чи-Чи сбегает из зоопарка и отправляется в приключение, полное авантюр и неожиданных встреч. Вместе со своими новыми друзьями — пернатым красавцем орлом, хитрым енотом и харизматичным хамелеоном — Чи-Чи-Чи предстоит ответственная миссия: воссоединиться с семьями и помочь освободить из неволи всех животных в городе. В ролях: Арнел Тачи, Георг Трифон, Мерет Беккер, Фред Аарон Блаке, Кармела Бономи и другие.

Комедия «Она сказала "Да!"». Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов. В ролях: Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас и другие.