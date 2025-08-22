В Воронеже 23 иностранных студента совершили 40 преступлений за полтора года

В 2024-2025 годах 23 иностранных студента воронежских вузов совершили 40 преступлений, сообщил на заседании комиссии по вопросам межнациональных отношений в правительстве области руководитель центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России Вадим Сватиков.

По его словам, преступления носили преимущественно бытовой характер — преступлений экстремистской направленности иностранные граждане, в том числе студенты, в Воронежской области в этот период не совершали. При этом в одном из случаев, по словам господина Сватикова, студент по указанию западных кураторов за деньги поджигал автомобили. Иностранец уже задержан.

Юрий Голубь