В Уфе предложение долгосрочной аренды квартир за год выросло на 45%
В июле этого года в Уфе предложение долгосрочной аренды квартир выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость». В городе на 35% увеличился выбор однокомнатных квартир, на 47% — двухкомнатных, на 38% — трехкомнатных квартир и на 39% — студий.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По сравнению с июлем 2024 года предложение на платформе увеличилось на 30%, при этом выбор студий вырос на 50%, а однокомнатных — на 37%.
Самый значительный прирост предложения за год отмечается в Воронеже (+68%), Сочи и Челябинске (+65% в каждом), Владивостоке (+64%), Волгограде и Томске (+62%).
В Уфе с июня по июль этого года интерес к аренде квартир вырос на 15%. При этом спрос на однокомнатные квартиры увеличился на 18%, двухкомнатные на 17%, трехкомнатные на 14% ,а студии — на 15%.
В среднем по стране спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 10%.
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Уфе в июле этого года составила 25 тыс. руб., по сравнению с июлем 2024 года она снизилась на 4%.