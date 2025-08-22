В Уфе предложение долгосрочной аренды квартир за год выросло на 45%

В июле этого года в Уфе предложение долгосрочной аренды квартир выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость». В городе на 35% увеличился выбор однокомнатных квартир, на 47% — двухкомнатных, на 38% — трехкомнатных квартир и на 39% — студий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с июлем 2024 года предложение на платформе увеличилось на 30%, при этом выбор студий вырос на 50%, а однокомнатных — на 37%.

Самый значительный прирост предложения за год отмечается в Воронеже (+68%), Сочи и Челябинске (+65% в каждом), Владивостоке (+64%), Волгограде и Томске (+62%).

В Уфе с июня по июль этого года интерес к аренде квартир вырос на 15%. При этом спрос на однокомнатные квартиры увеличился на 18%, двухкомнатные на 17%, трехкомнатные на 14% ,а студии — на 15%.

В среднем по стране спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 10%.

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Уфе в июле этого года составила 25 тыс. руб., по сравнению с июлем 2024 года она снизилась на 4%.

Майя Иванова