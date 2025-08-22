В Уфе оштрафовали нотариуса, который провел сомнительную сделку

Уфимского нотариуса оштрафовали на 30 тыс. руб. за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомство установило, что в августе 2021 года некая компания приобрела у физлица долю в уставном капитале другой компании стоимостью более 71 млн руб. При этом у компании-покупателя не было оборудования, штата сотрудников, она не предоставляла отчетности о ведении финансово-хозяйственной деятельности.

Компания выплатила продавца 41 млн руб., а оставшуюся сумму не передала, и продавец обратился к нотариусу для составления исполнительной надписи.

Нотариус, отметили в прокуратуре, был обязан сообщить в Росфинмониторинг о том, что у покупателя нет имущества и активов, но не сделал этого.

Майя Иванова