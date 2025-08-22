Глава Минстроя РФ оценил ход реализации инфраструктурных проектов в Перми

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в ходе рабочего визита в Пермь ознакомился с ходом реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Глава минстроя РФ вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным посетили ЖК «Камаполис» — один из первых примеров реализации КРТ в Перми. Девелопер возводит современный жилой комплекс общей площадью 135 тыс. кв. м с социальными объектами и благоустроенной территорией. Первый дом уже введен в эксплуатацию в начале августа.

Господину Файзуллину презентовали также два проекта комплексного развития территории в Дзержинском районе. В проекте развития участка возле ДКЖ запланировано строительство жилья площадью более 350 тыс. кв. м. На территории появится «умная школа» на 1,4 тыс. учеников и «умный детский сад» на двести воспитанников, будет обустроено более десяти скверов и общественных пространств. Напомним, что правительство Пермского края, ГК «КОРТРОС» и IT-компания «Юникорн» подписали соглашение о сотрудничестве по проекту КРТ ДКЖ в мае 2024 года. Этот проект может стать крупнейшим в стране кварталом единой цифровой среды с объектами социальной, жилой и коммерческой недвижимости.

Договор о КРТ по ул. Локомотивной был заключен в июле этого года. В многофункциональном комплексе разместятся технопарк, конференц-залы, офисные помещения, апартаменты, торговые помещения, панорамный ресторан на верхних этажах.

Ирек Файзуллин оценил и ход строительства многофункциональной спортивной арены (МСА) строящейся на ул. Локомотивной, 16. Проект реализуют по концессионному соглашению между правительством Пермского края и ООО «Пермь-Арена» (дочернее общество АО «Фонд развития Пермского края»). Объект станет самым большим спортивным сооружением в Пермском крае и сможет одновременно принимать до 10,5 тыс. зрителей. Спортивная арена будет пятиэтажной, общей высотой до 45,5 м, с игровым полем 30 на 60 м. Общая площадь объекта составит почти 80 тыс. кв. м. Пространство спроектировано так, чтобы в нем можно было проводить соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, керлингу, художественной гимнастике и другим видам спорта, а также вести тренировки. Благодаря телескопическим трибунам и возможности менять размеры арены здесь можно будет проводить не только спортивные мероприятия, но и концерты, шоу, выставки, форумы и другие события.