Шестерых павловчан осудили за аферу с поставками агрофирме воды вместо масла

Павловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении шести местных жителей, обвиненных в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По фабуле дела, в 2018-2019 годах подсудимые в составе организованной группы похитили 5,8 млн руб. у производителя комбикормов ООО «Агрофирма Павловская». Вместо нерафинированного соевого масла они поставляли фабрике воду.

Суд назначил фигурантам от трех лет до пяти лет шести месяцев лишения свободы.

Владимир Зубарев