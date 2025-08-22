Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг ААА от одного из крупнейших агентств Китая, говорится в сообщении компании. Эксперты China Lianhe Credit Rating оценили системную значимость банка, высокое качество активов, прозрачную систему корпоративного управления и четкую стратегию развития. Такой же уровень у суверенного рейтинга России и крупнейших мировых экономик. Максимально возможный кредитный рейтинг — важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, отметили в Альфе-банке.

«Яндекс» отчитался о результатах деятельности за первое полугодие 2025 года. За отчетный период компания вышла на прибыль в 16,2 млрд руб. против убытка в 31,7 млрд руб. годом ранее. На этом фоне акции компании незначительно подросли, в пределах 0,5%.

Cyberia Nova анонсировала приключенческий экшен «Земский собор» о событиях после Смутного времени. Первый бета-тест прошел в закрытом формате с журналистами и блогерами, однако вскоре доступ к нему откроется для всех желающих. Релиз игры состоится 4 ноября 2025 года на платформе VK Play.