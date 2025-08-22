В Черноземье 23 августа будет дождливо, от +11°С до +27°С

В субботу, 23 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется пасмурная погода и осадки. Температура будет варьироваться от +11°C до +27°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток интенсивные осадки: температура ночью составит +11°C, днем — +22°C.

В Воронеже ожидаются кратковременные дожди. Ночью — +14°C. Днем температура поднимется до +27°C.

В Курске пройдут осадки, от +15°C ночью до +17°C днем.

В Липецке прогнозируются дожди, температура варьируется от +15°C до +24°C.

В Орле также дожди, ночью — +11°С, днем потеплеет до +17°С.

В Тамбове в течение суток пасмурная погода, ночью до +17°С. Днем —+27°С.

Анна Швечикова