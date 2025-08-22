Взятка не дала посадку

В Москве вынесен приговор бывшему начальнику подразделения ЛУКОЙЛа Алексею Степанову, а также трем экс-сотрудникам ФТС. По версии СКР, фигуранты за взятку раскрыли сведения, составляющие налоговую тайну. Несмотря на обвинение в тяжком преступлении, все отделались штрафами в размере от 3,5 млн до 5 млн руб.

Мещанский райсуд столицы вынес приговор бывшему руководителю управления по работе с таможенными органами ЛУКОЙЛа Алексею Степанову, которому в Следственном комитете России инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и дачу особо крупной взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Вместе с ним приговор выслушали в недавнем прошлом три руководящих сотрудника Центральной энергетической таможни ФТС: Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. Им инкриминировали получение взятки и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, группой лиц, причинившее крупный ущерб (ч. 3 ст. 183 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 года. Господа Акимов, Петрович и Брехов были помещены под домашний арест, а господину Степанову назначили запрет определенных действий. Все фигуранты еще на этапе предварительного следствия признали вину.

По версии обвинения, с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года сотрудники ФТС Акимов, Петрович и Брехов за взятку передали господину Степанову статистические материалы из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов по внешнеэкономической деятельности. Эта информация подпадает под действие закона о налоговой тайне.

Сообщалось также, что поручение раздобыть эту информацию поступило Алексею Степанову от тогдашнего вице-президента компании ЛУКОЙЛ Виталия Робертуса.

Отметим, что 13 марта стало известно, что господин Робертус скончался. По некоторым данным, он покончил с собой в рабочем кабинете.

Судья Татьяна Изотова признала фигурантов виновными и приговорила Алексея Степанова к штрафу в размере 3,5 млн руб., а также его лишили права занимать руководящие должности в коммерческих компаниях на два с половиной года.

Алексея Акимова суд оштрафовал на 5 млн руб. и лишил звания полковника таможенной службы. Андрею Брехову присудили штраф в размере 5 млн руб. и лишили звания майора таможенной службы. Сергей Петрович получил штраф в размере 3,5 млн руб., его лишили звания советника государственной гражданской службы первого класса.

Таможенникам также запретили занимать руководящие должности на государственной службе на два с половиной года и обязали солидарно возместить 3,2 млн руб. Избранные меры пресечения были с них сняты.

Ефим Брянцев