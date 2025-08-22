Бывший депутат заксобрания требует 10 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Бывший депутат заксобрания Пермского края, экс-губернатор Кировской области Никита Белых требует от государства компенсацию за незаконное уголовное преследование по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Сумму морального ущерба он оценил в 10 млн руб. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Никиты Белых в соцсети. Фото: страница Никиты Белых в соцсети.

Иск господина Белых рассматривает Свердловский суд Перми. В слушаниях объявлен перерыв для истребования необходимых документов из уголовного дела.

Дело о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими СКР возбудил в отношении Никиты Белых в июле 2021 года. Обвинения касались займов, которые брала у компании «Уралхим» 100-процентная «дочка» областного правительства — АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Организация позже была обанкрочена, а ее долги взыскал арбитражный суд. Никите Белых инкриминировали причинение ущерба региону более чем на 740 млн руб.

В декабре 2023 года Октябрьский районный суд оправдал Никиту Белых по одному из обвинений, признав виновным во втором. Его приговорили к двум с половиной годам колонии, но сразу же освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Прокуратура внесла апелляционное представление. В июле 2024 года Кировский областной суд в итоге полностью оправдал господина Белых.

Напомним, 24 июня 2016 года господина Белых задержали с поличным при получении взятки в размере €200 тыс. В июле 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил его от должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн руб., а также запретил занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. Никита Белых отбывал срок в ИК-5 под Рязанью.

