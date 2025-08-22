Барельеф Ленина в Сарове заменят мемориалом ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС планируется установить в 2026 году в сквере на перекрестке улиц Силкина и Чапаева в Сарове. Сейчас там находится барельеф Владимира Ленина, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Барельеф Ленина отреставрируют и установят в начале проспекта Ленина в районе Дома со шпилем, уточнили в мэрии. Изначально барельеф должен был стать частью композиции вместе с доской почета работников управления строительства, однако восстановить ее невозможно.

«Барельеф Ленина будет переставлен с изменением благоустройства вокруг него, чтобы сделать его центром композиции. В то же время место установки памятника ликвидаторам обусловлено тем, что именно сотрудники УС-909 составляли большую часть саровчан, участвовавших в ликвидации», — говорится в сообщении.

Памятник ликвидаторам установят на внебюджетные средства к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС.

Владимир Зубарев