«Россети Тюмень» за лето провели уроки электробезопасности для более чем 4 тысяч человек

С июня по август «Россети Тюмень» организовали 100 занятий по электробезопасности и энергосбережению в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области. Слушателями стали 4 тысячи детей школьного возраста, вожатых и преподавателей.



Занятия проходили в спортивных, молодежных и реабилитационных центрах, оздоровительных и пришкольных лагерях. Специалисты рассказали подрастающему поколению о пользе электроэнергии, дали рекомендации по взаимодействию с бытовыми приборами, а также напомнили правила поведения вблизи воздушных линий электропередачи, трансформаторных и высоковольтных подстанций. Также ребята познакомились со специальными предупреждающими знаками и узнали об опасности селфи и рыбалки вблизи ЛЭП.

Системообразующая энергокомпания уделяет значительное внимание профилактике электротравматизма среди населения. Энергетики используют мультимедийные презентации и материалы спецпроекта Группы «Россети» в социальной сети «ВКонтакте», размещенные в сообществе Маши Лампочкиной, которая учит правильному и безопасному обращению с электричеством. Всего с 2017 года проведено более 4 тысяч профилактических мероприятий, которые посетили около 210 тысяч человек.

АО «Россети Тюмень»