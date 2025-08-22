«Во всех новых проектах планируется создание службы управления домом»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие опции предлагают девелоперы покупателям.

Одно из наиболее распространенных преимуществ современных жилых комплексов — технологические решения. Многие девелоперы предлагают такие опции, как умный дом, а в рамках своих проектов внедряют систему «умное здание». Это зачастую касается проектов высокого класса. Но тем не менее в премиальных новостройках Москвы одними из самых редких технологических опций являются автоматический сбор и передача показаний счетчиков, а также возможность подключения к видеонаблюдению со смартфона. Эти элементы заявлены в 39% и 35% комплексов соответственно, посчитали специалисты компаний «Аеон Девелопмент» и NF Group, рассмотрев премиальные комплексы с проектным объемом от 100 лотов. Таких новостроек насчитали 23.

Во всех этих новых домах планируется создание службы управления домом. Она подразумевает контроль над работой инженерных систем и поддержание комфорта в общественных пространствах, в том числе обеспечение безопасности. Речь о контроле возгораний, протечек, а также климат-контроле и бесконтактном доступе на территорию. Среди наиболее распространенных элементов отмечаются бесконтактный доступ в здание — в 78% проектов есть такая опция. Почти в половине проектов есть датчики загазованности и проветривания в паркинге. Внутри квартир, в 14 из 23 проектов, в которых заявляется финишная отделка или white box, может быть внедрена система умный дом. Наименее распространенным элементом стало голосовое управление, оно присутствует только в 4 из 14 комплексов с отделкой.

