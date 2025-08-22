Волжск получил 99,5 млн рублей на строительство бульвара

Город Волжск в Марий Эл выиграл в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил грант в размере 99,5 млн руб на строительство бульвара. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Награждение победителей прошло в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Одним из призеров среди малых городов от 50 до 100 тыс. человек стал проект многофункционального пешеходного бульвара между улицами Либкнехта и Прохорова в Волжске.

В том же конкурсе шесть населенных пунктов Татарстана получили 474,3 млн руб: Высокая Гора, Аксубаево, Алексеевское, Кукмор, Тетюши и Мензелинск. Село Порецкое в Чувашии получило 68,8 млн руб на благоустройство Парка Победы, улицы Ульянова и территории Троицкого собора. Всего в конкурсе победили 240 городов по России.

Марк Халитов