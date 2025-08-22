Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, в каких условиях посетители смогут тестировать автомобили в Чжэнчжоу.

Наверняка все слышали про парк развлечений Ferrari World в Абу-Даби. А многие, уверен, даже успели побывать в этом самом большом в мире увеселительном ангаре, чем-то напоминающем пунцовую морскую звезду — как-никак комплекс аттракционов на острове Яс принимает гостей уже полтора десятка лет. И хотя строилось все это богатство в сотрудничестве с итальянским брендом, всё здесь скорее имитация, нежели подлинник. Да, вы действительно сможете тут разогнаться до 240 км/ч, но сделаете это не за рулем суперкара и даже не на его пассажирском месте, а в вагончике гидравлической горки со стартовой катапультой.

В этом контексте центр обучения вождению, который на днях открыл китайский автогигант BYD в городе Чжэнчжоу, предлагает более честные развлечения. Хотя «обучение вождению» тема вроде серьезная, местные медиа уже успели прозвать этот парк «автомобильным Диснейлендом». Здесь есть гоночная трасса длиной 1,7 км с девятью поворотами и 550-метровой прямой, которой достаточно, чтобы разгонять флагманские модели BYD до 220 км/ч. Рядом куча площадок, на которых можно тренировать всё — от автоматической парковки до «лосиного теста». Тут насыпана песчаная дюна высотой с десятиэтажный дом, на которой можно испытывать внедорожные качества машин. И даже 70-метровый бассейн: если кто не в курсе, внедорожник Yangwang U8, который привозят к нам посредством параллельного импорта, впрочем, как и другие BYD, может держаться на плаву. Наконец, есть трасса из гладких базальтовых блоков, залитых водой, на которой можно имитировать движение по гладкому льду.

Базовый билет стоит 900 юаней — это порядка 10 тыс. руб. по сегодняшнему курсу. Самый дорогой — 6666 юаней. За этот эквивалент 75 тыс. руб. можно получить право ездить на всех доступных моделях и получить доступ ко всем зонам комплекса, а также переночевать в расположенном неподалеку пятизвездочном отеле.

Дмитрий Гронский