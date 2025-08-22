В Самарской области открывается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь

В Самарской области 23 августа открывается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. Об этом сообщили в областном Комитете охоты и рыболовства.

Вместе с этим в ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил охоты и обратили внимание на типовые нарушения охотников.

К таковым относятся отсутствие при себе охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов; отсутствие в разрешении отметки о добытой дичи до начала ее первичной переработки или транспортировки; нахождение на механических транспортных средствах, а также плавательных средствах с включенным мотором.

Кроме того, запрещается охота ближе 200 метров от жилых строений.

«Помните о границах зоны охраны охотничьих ресурсов и памятников природы, не нарушайте режим их охраны»,— призвали также в ведомстве.

Алексей Алексеев