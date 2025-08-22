Метран сделал ландшафтный дизайн своей территории частью корпоративной культуры

Группа Компаний «Метран» доказывает, что производство может быть не только эффективным, но и экологичным, эстетичным и комфортным для сотрудников. Благоустройство территории здесь — это не просто формальность, а часть стратегии, где красота и технологии служат людям и природе. Результаты этой работы подтверждены наградами в конкурсах среди промышленных предприятий Челябинской области: первое место в 2021 году и второе в 2024 году.



Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТД «Метран»

Оценивались не только эстетика, чистота и порядок, но и продуманность инфраструктуры: освещение, ухоженные газоны, цветочные клумбы, малые архитектурные формы. Но главное здесь нет ничего «для галочки», так как каждый элемент работает на экологию, эффективность и комфорт. Вода с дорожных стоков, включая возможные примеси масел, не уходит за пределы предприятия — она собирается, очищается и используется для полива, предотвращая загрязнение окружающей среды.

Газоны стригутся, удобряются и поливаются автоматической системой. Клумбы подобраны так, чтобы цвести с весны до осени. Деревья и кустарники создают тень и чистый воздух, а юбилейная символика «30» видна со спутника. Также здесь сотрудники могут отдохнуть в специально оборудованных зеленых зонах со скамейками.

«Мы занимаемся уходом за газоном, цветниками и зелёными насаждениями, и среди всех клиентов Метран действительно выделяется, — отмечает подрядчик, — Здесь подход к территории совершенно иной: далеко не каждый уделяет благоустройству столько внимания. Всё продумано до мельчайших деталей — и эстетическое оформление, и экологическая составляющая. Это прекрасный пример того, как можно организовать пространство: когда место работы становится не только функциональным, но и по-настоящему красивым».

Системный подход компании подтверждается и на федеральном уровне: Группа Компаний «Метран» входит в топ-30 всероссийского «ЭКГ-Рейтинга», который оценивает экологическую и социальную ответственность бизнеса.

«Вкладывая средства в окружающую среду, мы заботимся как об экологии, так и о комфорте наших сотрудников, — подчеркивает генеральный директор Группы Компаний «Метран» Антон Дружинин. — Красивая и продуманная территория радует глаз, повышает эффективность работы и формирует особую корпоративную культуру».

Метран реализует комплексный подход к благоустройству, сочетая экологию, красоту и технологии – так компания представляет собой современное производство, где приятно работать, а промышленная территория становится образцом чистоты, эстетики и инноваций.

АО «ТД «Метран»