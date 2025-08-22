ООН призвала менять условия работы из-за глобального изменения климата

Более 2,4 млрд работников в мире испытывают на себе всю тяжесть экстремальной жары на рабочем месте, что ведет к росту производственного травматизма, росту заболеваемости и ухудшению качества жизни. Такой вывод делают Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН в совместном докладе о росте угрозы экстремальной жары для здоровья работников во всем мире.

В докладе отмечается, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Как заявила заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт, «защита работников от теплового перенапряжения — не только медицинское требование, но и экономическая необходимость». В прилагаемом к докладу руководстве авторы рекомендуют правительствам и работодателями разработать основы политики по защите здоровья работников от неблагоприятного воздействия жары, уделяя при этом особое внимание уязвимым группам работников, а также внедрять технические средства защиты здоровья работников.

Согласно докладу, с каждым градусом выше 20°C производительность труда снижается на 2–3%, а угроза для здоровья растет. Среди возможных последствий жары для организма — тепловой удар, обезвоживание, нарушение функции почек и неврологические расстройства. Число производственных травм, связанных с жарой, превышает 22,85 млн в год.

Алена Миклашевская