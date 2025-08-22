В Ульяновской области 61,6% отобранных образцов почвы оказались несоответствующими требованиям

В Ульяновской области с начала текущего года специалистами отобрано 86 проб почвенных образцов для исследований по агрохимическим и химикотоксикологическим показателям, сообщило Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области.

Результаты 480 лабораторных исследований почвенных образцов показали, что из 86 проб «выявлено 53 положительных результата, в том числе 46 — по агрохимическим показателям и 7 — по химикотоксикологическим показателям», «выявляемость несоответствий требованиям по предельно допустимым концентрациям вредных веществ в почве (ПДК) составила 61,6%».

В ведомстве отмечают, что по фактам выявленных превышений ПДК хозяйствующим субъектам объявлены предостережения.

Всего в 2025 году управление планирует провести 900 лабораторных испытаний почвенных образцов, отобранных на территории Ульяновской области.

Андрей Васильев, Ульяновск