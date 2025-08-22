Глава Самары огласил список недобросовестных управляющих компаний

Глава Самары Иван Носков огласил список из 15 недобросовестных управляющих компаний. Перечень организаций он разместил в своем Telegram-канале.

В числе неблагополучных самарских УК значатся: ООО «Коммунресурс», ООО «УК «Коммунсервис», ООО «МП «Жилсервис», АО «ПЖРТ Промышленного района», ООО «УК «Приволжское производственное жилищно-ремонтное управление», ООО «Городская эксплуатационная компания», ООО «СГК», ООО «РЭУ № 3», ООО «ПЖРТ № 11», ООО «Мегаполис Комфорт», ООО «Мастер Ком», ООО «УК «Оникс», ООО «Газэнергомонтаж», ООО «Алком-Гарант» и ООО «УК «Самарский градиент управления». Данные организации находятся в зоне особенного риска и внимания со стороны администрации города.

Жителям рекомендовано задуматься о смене УК на более добросовестные.

Андрей Сазонов