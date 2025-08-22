В Крыму утвердили новый гимн со словами о возвращении в Россию

Госсовет Крыма утвердил новый гимн республики, авторами которого стали поэт Илья Резник и бывший сенатор от региона Ольга Ковитиди. В гимне воспевается вхождение Крыма в состав России. Композицию отобрали по итогам конкурса, на который подали 122 заявки.

«Крым вернулся домой,

Все преграды минуя,

Светлой Крымской весной

В свою гавань родную»,— поется в новом гимне полуострова.

Председатель Госсовета Владимир Константинов заявил, что текст песни несет в себе «воспитательный заряд». «Нам важно, чтобы в нем звучал призыв к борьбе за те ценности, которые делают нас единым сообществом, за нашу идентичность, которую крымчанам удалось отстоять после крушения СССР»,— написал он в Telegram-канале. Также он считает, что «враги беснуются» из-за слов о российском Крыме.

Предыдущий гимн Крыма был посвящен красоте природы полуострова. В нем звучали обещания сохранить «прекрасные нивы и горы» и передать их потомкам. Песня была написана композитором Алемдаром Карамановым на стихи Ольги Голубевой. Спикер крымского Госсовета Константинов говорил, что старый гимн перестал отражать новые реалии.