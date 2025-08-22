Дональд Трамп потратил более $100 млн на покупку облигаций

По данным американских СМИ, проанализировавших финансовую отчетность Дональда Трампа, американский президент с момента своего вступления в должность потратил более $100 млн личных средств на покупку облигаций частных компаний, а также федеральных и муниципальных образований. С 21 января Дональд Трамп произвел около 600 инвестиций в долговые обязательства американских организаций и компаний.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Доходность по облигациям, которые приобрел президент, в основном составляет 4–5%, сумма каждой трансакции — от $100 тыс. до $250 тыс. Американские журналисты полагают, что вложения были осуществлены в облигации тех организаций или компаний, деятельность которых может зависеть от политики действующей администрации США. Среди корпоративных облигаций есть бумаги ведущих финансовых корпораций США Citigroup, Morgan Stanley и Wells Fargo. В списке есть технологические компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Qualcomm, T-Mobile USA, крупная розничная сеть Home Depot, страховая компания UnitedHealth Group.

Среди купленных облигаций федеральных и муниципальных организаций есть и долговые обязательства некоторых региональных образовательных и инфраструктурных учреждений. А одной из крупнейших инвестиций стала покупка на $500 тыс. государственных облигаций правительства штата Иллинойс, крупнейшим городом которого является Чикаго.

