Парапланерист получил смертельные травмы во время частного полета под Петербургом
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту смертельного травмирования парапланериста в Ленинградской области.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
По предварительным данным, трагический инцидент произошел вечером 21 августа при выполнении частного полета во Всеволожском районе — парапланерист получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили в надзорном ведомстве.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что житель Петербурга пострадал при прыжке с парашютом в районе аэродрома Горская.