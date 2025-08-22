Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Парапланерист получил смертельные травмы во время частного полета под Петербургом

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту смертельного травмирования парапланериста в Ленинградской области.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, трагический инцидент произошел вечером 21 августа при выполнении частного полета во Всеволожском районе — парапланерист получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили в надзорном ведомстве.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов при эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что житель Петербурга пострадал при прыжке с парашютом в районе аэродрома Горская.

Андрей Цедрик

