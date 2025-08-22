На ремонт Производственной улицы в Уфе потратят до 40 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 12 сентября выберет подрядчика ремонта участка дороги от ООТ «Производственная» до Производственной улицы, 7, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 40 млн руб., его оплатит бюджет города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы необходимо провести до 25 ноября. Подрядчик должен обновить асфальт на площади 8,9 тыс. кв. м и нанести горизонтальную разметку на основе термопластика. Он обязан дать пятилетнюю гарантию на верхний слой дороги и годовую — на разметку.

Майя Иванова