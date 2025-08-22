«Сбер» сообщил о рекордном чеке в российском ресторане на 4,8 млн рублей

В текущем году самый дорогой ужин в одном из московских заведений обошелся в 4,8 млн руб., следует из отчета «СберАналитики» за январь-июнь 2025 года. Второе место занимает ужин за 3,9 млн руб. в краснодарском ресторане, а третье — за 3,6 млн руб. в подмосковном заведении.

В отчете «СберАналитики» проанализировали сведения более 109 млн пользователей. Согласно собранной статистике, россияне стали чаще ходить в кафе, рестораны, бары и подобные заведения. Средний чек в общепите за полгода увеличился на 10%, до 580 руб. Россияне потратили на общепит на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего клиенты банка покупали фастфуд (81%), только 15% трат приходилось на рестораны и кафе.