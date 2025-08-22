В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Карабаше, Коркино и Аше объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое атмосферы скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Магнитогорске и Аше режим НМУ начнет действовать с 22:00 22 августа. В остальных городах загрязняющие вещества начнут скапливаться с 19:00 23 августа. Сохранятся неблагоприятные метеоусловия во всех муниципалитетах до 12:00 25 августа. Во время объявления режима НМУ местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%.

Виталина Ярховска