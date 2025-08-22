Российский триколор площадью 1500 метров развернули в Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге прошли патриотические акции в День Государственного флага Российской Федерации. На территории Петропавловской крепости развернули полотно площадью 1500 метров, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Мероприятие, в котором приняли участие школьники, студенты, представители молодежных объединений, петербуржцы и гости Северной столицы, началось в 11:30. В историческом месте развернули флаг размером 30х50 метров.

«СанктПетербург – столица Российской Империи и колыбель российской государственности – с трепетом относится к этому празднику и присоединяется к всенародным торжествам. Это прекрасная возможность для каждого ощутить себя частью великой страны, разделить чувство гордости за нашу Родину и ее символы»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На 22 августа в Петербурге запланировано свыше 130 мероприятий. Среди них концерты, флешмобы, мастер-классы, спортивные и культурные события.

История российского флага — в галерее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева