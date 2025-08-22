Губернатор при передаче кинотеатра «Сатурн» в Тольятти Православной академии рассчитывает на федеральную помощь

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, посетивший 22 августа вместе с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия в Тольятти, высказался в своем Telegram-канале о судьбе находящегося рядом заброшенного кинотеатра «Сатурн».

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», господин Федорищев озвучил предложение переформатировать давно заброшенную площадку для кинопоказов, чтобы проводящая огромное количество мероприятий академия смогла вдохнуть вторую жизнь в заброшенный кинотеатр. Он выразил уверенность, что академия сможет эффективно использовать здание.

Позже в своем Telegram-канале губернатор признался, что переформатировать кинотеатр под новые задачи, создав современный культурный центр, не так просто.

«Здесь без федеральной помощи, частных инвесторов, благотворителей нам не справиться»,— заявил глава региона.

При этом он никак не прокомментировал факт, что здание кинотеатра «Сатурн» не принадлежит городу. Его владельцем является ООО «Кинотеатр “Сатурн”», которое, по информации источника «Ъ-Волга», не планирует с ним расставаться.

Алексей Алексеев