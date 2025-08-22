Челябинца лишили свободы на 12 лет за диверсию на объекте связи

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор 20-летнему местному жителю Евгению Владыцкому, виновному в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что местный житель являлся сторонником проукраинской идеологии, и по заданию иностранного куратора для подрыва экономической безопасности России поджег объект связи. Он уничтожил оборудование станции сотовой связи в Курчатовском районе Челябинска на сумму около 252 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении гражданина, задержанного в мае прошлого года, возбудило и расследовало УФСБ. В июне 2025-го Челябинский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге утвердил приговор.

Виталина Ярховска