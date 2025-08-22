В Ессентуках грузовикам запретят въезжать в город с 10 сентября

В Ессентуках с 10 сентября начнет действовать постановление администрации о запрете въезда в город грузовиков массой более 3,5 т. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Запрет для большегрузов будет действовать на въездах с трассы «Минеральные Воды — Кисловодск», Северо-Западного обхода Пятигорска, подъезда к Ессентукам с улиц Никольская и Гаевского. На прилегающих к этим участкам дорогах установят 27 запрещающих и предупреждающих дорожных знаков, нарушение которых грозит штрафом в 5 тыс. руб.

В сообщении администрации отмечается, что решение направлено на снижение интенсивности транспортного потока и общей нагрузки на уличную сеть и дорожное покрытие, а также улучшение «экологического благополучия здравницы».

Константин Соловьев