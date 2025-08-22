В Самаре экс-главу депстроя признали виновным во взяточничестве

В пятницу, 22 августа, судья Промышленного районного суда Самары Надежда Исмаилова огласила приговор бывшему руководителю департамента градостроительства Самары Василию Чернову и его брату, начальнику участка ООО «СММ-Строй» Евгению Чернову.

Экс-чиновник был признан виновным только в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн руб. и запретом на 4 года занимать должности на госслужбе. При этом он был оправдан по статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Евгений Чернов осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Он получил четыре года один месяц колонии строгого режима со штрафом 6 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ. Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области.

Следствие установило, что с октября по ноябрь 2023 года бывший руководитель департамента градостроительства Самары перечислил 8 млн руб. владельцу коммерческого здания. Средства были выплачены в качестве компенсации за изъятие имущества для реконструкции дорожной сети.

Силовики выяснили, что до 3 февраля 2024 года глава департамента потребовал от директора ООО взятку в размере 6 млн руб. за незаконное завышение компенсации за изъятие автомойки, которая принадлежала знакомой взяткодателя. 6 февраля родственник взяткодателя передал посреднику Евгению Чернову часть незаконного вознаграждения в размере 500 тыс. руб.. 9 апреля 2024 года была передана оставшаяся часть: 10 тыс. руб. и 5,49 млн руб. в виде муляжа. Посредник был задержан после получения взятки. При нем обнаружили и изъяли около 65 г марихуаны.

На этапе предварительного расследования на имущество обвиняемых наложили арест. Василия и Евгения Черновых арестовали.

Георгий Портнов