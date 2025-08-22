Жителя Сызрани обвинили в сбыте контрафактного программного обеспечения

В Сызрани в суд направлено уголовное дело 39-летнего ранее не судимого местный жителя, подрабатывающего ремонтом и установкой компьютерной техники. Его обвиняют в нарушении авторских прав, совершенном в особо крупном размере, сообщили в региональном Главке.

По данным оперативников, в апреле 2025 года гражданин в интернете скачал образец компьютерной программы для автоматизированного проектирования и несколько библиотек конфигураций к нему. После этого он нашел клиента в социальных сетях и реализовал контрафактную продукцию за 700 руб.

«Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю — одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 2,5 млн руб., что является особо крупным размером»,— пояснили в полиции.

Алексей Алексеев