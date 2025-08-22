«Красно-синие в этом сезоне еще не проигрывали»

Сегодня матчем «Оренбург»—«Ахмат» стартует шестой тур чемпионата России по футболу. Пока в турнирной таблице первую строчку занимает «Локомотив». Но «Краснодар» и ЦСКА совсем рядом, и любая ошибка все может изменить. Чего ждать от футбольных противостояний в эти выходные, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По-настоящему ярких вывесок в шестом туре РПЛ нет, но после крайне неожиданного старта многие команды потеряли право на ошибку и просто обязаны набирать очки. В том, что это сделает «Зенит» дома с махачкалинским «Динамо», мало кто сомневается, а вот «Спартаку» предстоит сойтись в Казани с «Рубином», который на своем поле в этом сезоне еще не проигрывал.

Красно-белые, конечно, — фавориты, и футбол в предыдущем матче с «Зенитом» они показали неплохой, но потерять очки команда Деяна Станковича на этом выезде все же может, считает комментатор Александр Аксенов: «"Рубин" — это команда, которая очень хорошо может адаптироваться к сопернику, играет от соперника очень здорово. Поэтому мне кажется, что у "Спартака" будет очень трудная игра, и не факт, что красно-белые победят».

Московские динамовцы со старта РПЛ вообще одержали только одну победу, и то над «Ростовом», который сейчас кажется одним из самых слабых клубов лиги. И команде Валерия Карпина нужно во что бы то ни стало обыгрывать на своем поле «Пари НН». В противном случае неприятные разговоры вокруг тренерского штаба обязательно начнутся, уверен комментатор Игорь Кытманов: «Будут поговаривать, мол, а на своем ли месте находится Валерий Карпин в "Динамо". Потому что это большой вопрос. Большой вопрос был, когда его назначали. В первую очередь у спортивного директора "Динамо", насколько я понимаю, потому что это не его креатура, а главных боссов динамовской команды. Вот сейчас они за это и должны отвечать».

Как новый наставник быстро может вывести команду из кризиса, уже продемонстрировал Станислав Черчесов, возглавив «Ахмат». В его активе уже две победы подряд, причем одна над «Зенитом», и в предстоящем матче с «Оренбургом» «Грозный» считается явным фаворитом. Более того, футбольный агент Дмитрий Селюк не сомневается, что в этом сезоне «Ахмат» поднимется в таблице достаточно высоко, и о борьбе за выживание, как это было совсем недавно, даже речи не будет: «"Ахмат" стрельнет, потому что взяли хороших игроков и тренера, который любит футбол, а не себя в футболе. "Ахмат" в этом году уже не будет, как в прошлом».

Что же касается команд, которые стартовали удачно, то у них в шестом туре есть шанс закрепиться на своих позициях. «Локомотив» встречается дома с «Ростовом» и очередные три очка записать на свой счет вполне способен. ЦСКА принимает «Акрон», и, если учесть, какой футбол демонстрируют армейцы, больших проблем быть не должно. Красно-синие в этом сезоне еще не проигрывали, и сложно представить, что клубом, который заставит их спасовать, будет «Акрон».

Хотя в нашем чемпионате все бывает. Смогла же калининградская «Балтика» стартовать блестяще. Причем команда здорово играет как топ-клубами, так и с теми, кто не претендует на первую восьмерку. Поэтому букмекеры и эксперты ждут победу «Балтики» над «Сочи». Тем же, кто не верит, что калининградский клуб пройдет в таком ритме весь сезон, главный тренер Андрей Талалаев отвечает коротко, но емко: «Я удовлетворен качеством игры, а места и очки посчитаем в мае».

Что же касается противостояний, которые мы сможем увидеть в свободном доступе, то в этот уикенд негусто. «Матч ТВ» запланировал показ лишь одной игры. Это ЦСКА—«Акрон» в воскресенье, 24 августа, в 17:30.

Владимир Осипов