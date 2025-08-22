Уходящим на СВО жителям Кочево выплатят дополнительно по 15 тыс. рублей

Жителям Кочевского округа, уходящим на специальную военную операцию (СВО) будут единовременно дополнительно выплачивать по 15 тыс. руб. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы.

Единовременную выплаты смогут получить жители округа, заключившие с 1 сентября 2025 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в СВО.

Выплаты будут представляться из средств резервного фонда администрации округа.

Напомним, сейчас размер единовременной выплаты уходящим на СВО от Пермского края составляет 1,5 млн руб., еще 400 тыс. руб. доплачивает федеральный бюджет.