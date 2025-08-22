Чистый убыток «Делимобиля» за полгода составил около 2 млрд руб.

ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») отчиталось о финансовых результатах по МСФО за первое полугодие. Чистый убыток компании составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета.

Валовая прибыль сократилась до 2,6 млрд руб. с прошлогоднего показателя в 3,7 млрд руб. EBITDA сократилась в 1,5 раза, до 1,8 млн руб. Финансовые расходы компании увеличились на 54% и достигли 3,1 млрд руб.

Выручка за оказание услуг каршеринга выросла за январь-июнь на 12%, до 11,8 млрд руб. Общая выручка увеличилась на 16%, до 14,7 млрд руб.